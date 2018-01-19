معلم يعنف ويصفع طالبًا على وجهه بالأحساء.. و«التعليم» تتفاعل (فيديو)

تواصل – الأحساء:

تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر معلماً بمدرسة أهلية، يصفع طالبا على الوجه أكثر من مرة، في إحدى مدارس الأحساء، إضافة إلى الصراخ في وجهه، بدعوى أنه ضحك أثناء الحصة الدراسية.

وأظهر المقطع المعلم وهو يتحدث مع الطالب بغضب ويمسك عصا صغيرة في يده، يطلب منه فتح يده لضربه بها، متهمًا إياه بالضحك خلال الدرس، ثم قام بصفعه أكثر من مرة، ووصفه بالحيوان.

يأتي ذلك فيما تفاعلت إدارة التعليم في الأحساء مع المقطع المتداول، و‏شكلت فريقاً للتحقيق في المقطع، ومن المنتظر ان تصدر بياناً حوله بعد إنهاء التحقيق.