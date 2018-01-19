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خلال 24 عاماً.. الفشل الأمني يجبر مدينة أمريكية كبرى على تعيين تاسع قائد للشرطة
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تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية: ‘‘إن عمدة مدينة “بلتيمور” وهي أكبر مدينة في ولاية “ماريلاند” وواحدة من بين أكبر 30 مدينة أمريكية، اضطرت لإقالة مفوض الشرطة بعد عام شهد عنفا غير مسبوق في المدينة‘‘.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمدة المدينة أقالت مفوض الشرطة الذي تم تعيينه في 2015 وعينت مفوضا جديدا ليصبح بذلك تاسع مفوض للشرطة منذ 1994م.

وأضافت الصحيفة، أن “بلتيمور” شهدت تسجيل رقما قياسيا في جرائم القتل العام الماضي، كما أنها سجلت أعلى معدلات للقتل وبفارق كبير بين أكير 30 مدينة أمريكية من حيث عدد السكان.

ولفتت إلى أن المدينة شهدت تسجيل أكثر من 300 جريمة قتل كل عام خلال السنوات الثلاثة الماضية، إلا أن هذا العدد ارتفع إلى 343 جريمة قتل العام الماضي وحده.

وتحدثت عن أنه في المقابل سجلت مدينة نيويورك 286 جريمة قتل العام الماضي على الرغم من أن عدد سكانها أكبر 10 مرات من عدد سكان “بلتيمور”.

وأكدت عمدة المدينة في بيان لها أن الحقيقة هي أن المدينة لم تحقق التقدم الذي توقعه السكان منها، لذلك قررت إقالة مفوض الشرطة لأنها غير صبورة وتحتاج لخفض معدلات العنف بشكل سريع.

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