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الحكومة الأمريكية تواجه شبح «الإغلاق» خلال ساعات

الحكومة الأمريكية تواجه شبح «الإغلاق» خلال ساعات
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تواصل- سامر محمد:

قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية: إن الحكومة الأمريكية تواجه ما يعرف بالإغلاق خلال الساعات المقبلة، وهو ما يحدث عندما تنتهي فترة التمويل المخصصة للحكومة الأمريكية ولا يتم تمرير مشروع قانون تمويلي جديد.

وأشارت إلى أن الوكالات الحكومية الأمريكية، مطلوب منها أن تغلق أبوابها، إذا لم يقر الكونجرس قانونا جديدا للتمويل، وهو ما حدث 18 مرة منذ 1976م.

وذكرت “سي إن إن”، أن أكثر من 800 ألف من العمال الفيدراليين سيتم منحهم إجازات من العمل خلال فترة الإغلاق، وهو ما يعني أن المنتزهات الوطنية والمتاحف ستغلق أمام الآلاف من الزوار.

ولفتت إلى أن الشخص إذا احتاج لجواز سفر أو فيزا أو تصريح حمل سلاح سيكون عليه أن ينتظر، كما أن العسكريين والمتقاعدين ربما لا يتقاضون المال، إلا إذا تدخل الكونجرس.

وتحدثت عن أن الأمريكيين في فترة الإغلاق سيتمكنون من الحصول على البريد والاستفادة من الضمان الاجتماعي، كما أن الكونجرس سيستمر في تقاضي الرواتب.

وأضافت الشبكة أن جهودا مكثفة يبذلها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لإقناع قادة الحزب الديمقراطي بالتوصل إلى اتفاق يجنب “إغلاق الحكومة” حيث أنه لم يتبق سوى 8 ساعات على انتهاء الفترة التي يمكن خلالها تجنب الإغلاق بتمرير مشروع قانون جديد للتمويل الحكومي.

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