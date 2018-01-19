جازان.. توجيه بدراسة أوضاع أسرة والد حادث «الكدمي» بعد تعرض منزله الآخر لحريق (صور)

تواصل – جازان:

وجَّه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي بن ناصر الغفيص بدراسة عاجلة لأوضاع أسرة ضحايا حادث القلاب بمركز الكدمي بمنطقة جازان، ومساعدتها.

وجاء تفاعل وزير العمل لرفع معاناة أسرة “سامي النعمي” من ظروف صعبة من جراء حريق منزله وزوجته الأخرى وأبنائهما، ولظروفه المعيشية.

وكان مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة صبيا قد وقف على حالة سامي النعمي والد الأسرة، التي توفي سبعة منها في حادث مروري بمركز الكدمي بمنطقة جازان؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وأكد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان، المهندس أحمد قنفذي، أنه تم تكليف فريق بقيادة مدير مكتب الضمان الاجتماعي بصبيا محمد الصعدي، وتمت دراسة الحالة؛ وذلك لتقديم المساعدة للأسرة. مشيرًا إلى تكليف الجمعية الخيرية بمحافظة صبيا بالوقوف على الحالة.