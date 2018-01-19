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وداعاً لنسيان «كلمات المرور» باستخدام هذا التطبيق

وداعاً لنسيان «كلمات المرور» باستخدام هذا التطبيق
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تواصل – وكالات:

يعاني كثير من مستخدمي الأجهزة الذكية وأجهزة الحاسوب من مشكلة نسيان كلمات المرور، إلا أن تطبيق Kaspersky Password Manager وضع حداً لهذه المشكلة.

ويتولّى تطبيق Kaspersky Password Manager تخزين كل كلمة مرور بشكل آمن؛ إذ يكفي أن تتذكر كلمة مرور رئيسة واحدة للوصول إلى كل كلمات مرورك الفردية.

ويبسّط ذلك التطبيق إدارة عملية الأمن لكل كلمات مرورك؛ فبفضل مخزن كلمات المرور الآمن، سيتم تخزين كل كلمات مرورك وبيانات بطاقات ائتمانك وعناوينك وملاحظاتك وغيرها من المعلومات الشخصية الأساسية بأمان مطلق، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

ومن السهل مزامنة كل كلمات مرورك بحيث يمكنك الوصول إليها عبر حساب My Kaspersky المجاني، أو عبر حاسوبك الشخصي وأجهزة ماك وآيفون وآيباد وهاتفك وجهازك اللوحي العاملة بنظام التشغيل أندرويد.

فكل ما تحتاج إليه هو كلمة مرور رئيسة واحدة لتتمكّن من الوصول إلى أي من كلمات مرورك الفردية، على أي جهاز من أجهزتك المعتمدة أو عبر الويب.

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