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شرطة الرياض تطيح بـ٧ مواطنين تورطوا في ٢٢ حادثة سلب واستيلاء 

شرطة الرياض تطيح بـ٧ مواطنين تورطوا في ٢٢ حادثة سلب واستيلاء 
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تواصل – الرِّيَاض:

كَشَفَتْ إِدَارَة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرِّيَاض، تورط تشكيل من سبعة أشْخَاص بالوقوف خلف عدد كبير من جرائم سرقة المركبات بالقوة والاستيلاء عليها، والسطو على العاملين بالمحال التِجَارِيّة، وسلبهم تحت تهديد السلاح “الأبيض”، وسرقة أموالهم ومقتنياتهم الشخصية.

وَأَسْفَرَتْ جهود قوات الأمن، عن ضبطهم على التوالي فِي كمائن محكمة “سبعة مواطنين جلهم فِي العقد الثالث”، تبين تورطهم بارتكاب ٢٢ حادثة تمثلت فِي سرقة المركبات بالقوة، وسلب العاملين فِي المحال التِجَارِيّة، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العَامَّة بالمِنْطَقَة لإكمال اللازم حَسْبَ الاختصاص، وَفْقاً لنظام الإِجْرَاءَات الجزائية.

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