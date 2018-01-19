«أمن الدولة» تكشف نوعية الأسلحة المضبوطة بحوزة الإرهابي «القلاف»

تواصل – الرياض:

كشفت رئاسة أمن الدولة نوعية الأسلحة المضبوطة بحوزة الإرهابي عبدالله القلاف بعد مقتله، وهو ما يؤكد منهجه الإجرامي، ومنها سلاح كلاشينكوف AK-47، سلاح هجومي يستخدم في حرب العصابات والمواجهات المباشرة، والعمليات العسكرية كسلاح فردي ويستوعب مخزنه 30 رصاصة، كما ضبط بحوزة الهالك 94 طلقة وهي ما تقدر بـ 3 مخازن ما يكشف نواياه في استهداف أكبر عدد من الأبرياء.

وأوضح الخبير اللواء متقاعد مسفر بن داخل الجعيد أن ضبط بدلة عسكرية خاصة بقوات الجيش قديمة لم تعد تستخدم حالياً وتسلحه بالرشاش ومسدس جلوك بـ17 رصاصة، وإخفاء وجهه بقناع الوجه مؤشر على ما كان ينويه الإرهابي الهالك.

وعثرت الأجهزة الأمنية مع الإرهابي الهالك على مسدس جلوك يحمل 17 طلقة داخل مخزنه، وهو سلاح فردي تستخدمه الجهات الأمنية، ويمكن تركيب كاتم صوت عليه، كما تم ضبط “مانع وميض” بحوزة الهالك القلاف، وهو قطعة عسكرية متخصصة تستخدم كمخفف لارتداد سلاح الرشاش، ويكبح جماح ردة فعل البندقية أثناء إطلاق النار بجانب تشتيت اللهب الناتج عن العملية؛ وهو ما يجعل تلك القطعة داعمة خلال إطلاق النار، وفقاً لـ”عكاظ”.

ويستخدم مانع الوميض وفق الخبراء العسكريين في الحروب؛ للتقليل من ارتفاع الفوهة البندقية أثناء إطلاق النار، ويعد عاملاً مساعداً لزيادة مدى الطلقات النارية، ولكل بندقية قطعة وميض خاصة بها، به فتحة من الأعلى، وأخرى من الأسفل لتقليل ارتفاع الفوهة أثناء الإطلاق.