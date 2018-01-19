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478 شكوى لـ«حقوق الإنسان» من موقوفين وسجناء.. الرياض في المقدمة

478 شكوى لـ«حقوق الإنسان» من موقوفين وسجناء.. الرياض في المقدمة
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تواصل – الرياض:

كشفت جمعية حقوق الإنسان، أن فروعها في المناطق تلقت خلال العام الماضي شكاوى من موقوفين وسجناء بلغ مجملها 478 شكوى.

وتمثلت الشكاوى في منع الزيارة عنهم، والتظلم من عدم المحاكمة، ومن آخرين طالبوا بإطلاق سراحهم وانتهاء محكومية البعض دون تنفيذ أمر إطلاقهم، وغيرها من القضايا، إلى جانب تضرر سجينين موقوفين خارج المملكة بإحدى الدول العربية.

وتلقت فروع الجمعية وسجلت في المكتب الرئيس بالرياض 257 شكوى، بينما سجل فرع مدينة الدمام 62 شكوى، وبلغت في مدينة جازان 53 شكوى، وفرع منطقة عسير بلغ عددها 44 شكوى، وفي فرع مدينة جدة بلغ عدد الشكاوى 20، وفي مكة المكرمة 14 شكوى، بينما سجل فرع الجوف 14 شكوى، وسجل فرع المدينة المنورة 14 شكوى.

وتعمل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية على حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن أهدافها: الوقوف ضد الظلم والتعسف، والتعذيب، والعنف، وعدم التسامح.

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