الانتهاء من مشروع إنشاء هيئة قضايا الدولة.. وهذه مهامها

تواصل – الرياض:

كشف تقرير رسمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط عن انتهاء لجان متخصصة من دراسة مشروع إنشاء هيئة قضايا الدولة، ورفع التوصيات التي خرجت بها إلى الجهات العليا لإقرار ما تراه مناسباً تجاه المشروع.

وبحسب تجارب خليجية وعربية، فإن أعضاء هيئة قضايا الدولة مستقلون، ويتمتعون بكافة الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

وتنوب هيئة قضايا الدولة عن الجهات التابعة للدولة في داخل الدولة أو خارجها أمام جميع المحاكم العدلية، أو الإدارية، أو التحكيمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وسائر الهيئات ذات الصفة القضائية، وإقامة الدعاوى باسم الدولة، والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها في الداخل والخارج، وإعداد الاستحضارات واللوائح والمذكّرات وتوقيعها.

مهام هيئة قضايا الدولة