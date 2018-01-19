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خلال 4 أشهر.. أمن الدولة توقف 289 متهماً بالإرهاب بينهم 185 مواطناً

خلال 4 أشهر.. أمن الدولة توقف 289 متهماً بالإرهاب بينهم 185 مواطناً
أرشيفية
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تواصل – الرياض:

تمكنت رئاسة أمن الدولة من القبض على (289) متهماً بالإرهاب في 120 يوماً من 13 جنسية منهم: 185 مواطناً سعودياً و47 يمنياً و14 سورياً و12 باكستانياً و12 مصرياً و6 هنود و4 من روسيا وسودانيان وأمريكي وبحريني وإثيوبي وتركي ونازح.

ويبلغ عدد المتهمين في قضايا أمنية بسجون وزارة الداخلية 5294 موقوفاً بلغ عدد المتورطين من الجنسية الباكستانية في قضايا إرهابية 90 متهماً غالبيتهم من المتأثرين بفكر داعش الإرهابي، فيما بلغ عدد الموقوفين من الجنسية الأفغانية 6، ومن الجنسية الإثيوبية 4 ومن حاملي الجنسية الأردنية 17 موقوفاً، وفقاً لـ”عكاظ”.

وشملت قائمة المتهمين أيضاً: 11 بحرينياً، ومن السودان 23 موقوفاً، والصومال 5، والعراق 3، والفلبين 3، والكويت 2، والمغرب 2، و4413 سعودياً، ومن الهند 19، و5 أمريكيين، و316 يمنياً، و9 من إيران، و3 من بنغلاديش، و4 من تركيا، و16 تشادياً، وجيبوتياً واحداً، و4 روسيين، و18 فلسطينياً، وقطرياً واحداً، وكنديين، وليبياً، وماليين، و63 مصرياً، و3 ميانمار، وموريتانياً واحداً، و12 نازحاً، و4 نيجيريين.

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