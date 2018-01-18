إبل سائبة تتسبب في حادث مروري مروع على طريق رنية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، إصابة 3 أشخاص في حادث مروري، على طريق رنية اتجاه بيشة.

وقال المركز الوطني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: ‘‘إنَّ مجموعة من الإبل السائبة تسببت في الحادث‘‘ مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت متابعة الحادث لمعالجة أسبابه.

وتكثر الحوادث المرورية، نتيجة الإبل السائبة، ففي 12 يناير الجاري، أبلغ مواطن المركز الوطني للعمليات الأمنية، عن وجود مجموعة من الإبل السائبة على طريق الطائف الرياض، وعلى جانبه، إلا أنَّ قوة أمن الطرق استجابت للبلاغ وأبعدتها وعالجت سبب دخولها.