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«أرامكو» تعرض سيارات موظفي التنقيب قبل 64 عامًا في مهرجان سفاري

«أرامكو» تعرض سيارات موظفي التنقيب قبل 64 عامًا في مهرجان سفاري
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تواصل – واس:

عرضت شركة “أرامكو” 4 سيارات يعود تاريخها إلى 1954م، كانت تستخدم في نقل الموظفين من وإلى المناطق التي تجري فيها عمليات التنقيب والحفر، بالإضافة إلى نقل المواد من الميناء إلى مناطق أعمال الشركة، بعد أن تأسّست إدارة النقل في أرامكو عام 1943 م، وذلك في مهرجان سفاري بقيق بنسخته الثانية.

وجذبت السيارات في معرض أرامكو أنظار زوَّار المهرجان، حيث تأتي مشاركة الشركة هذا العام بعد النجاح الذي حققته في النسخة الأولى من المهرجان العام الماضي؛ حيث سجّل حضورًا لافتًا.

ويعود تاريخ هذه السيارات إلى 1954م، التي كانت تستخدم سيارتين من نوع دوج موديل 1951م والأخرى من نوع فورد .

وتركز مشاركة الشركة هذا العام في المهرجان على تقديم معلومات قيمة حول تاريخ استكشاف واستخراج النفط في المنطقة بما يتماشى مع عنوان المهرجان “تراث الصحراء”، كما ستقدم عروضًا توعوية حول السلامة في فصل الشتاء والسلامة المرورية بشكل خاص، وحول مشاركة الشركة.

وأوضح نائب الرئيس لشؤون أرامكو، ناصر النفيسي، أنَّ الشركة لا تدخّر جهدًا في دعم التنشيط السياحي في جميع مناطق المملكة وإبراز العمق التاريخي لها كأحد القطاعات الواعدة في اقتصاد وطننا الغالي ضمن رؤية السعودية 2030، كما تُعدُّ المشاركة في مهرجان سفاري بقيق أحد إسهاماتها التي تُبرز العمق التاريخي للمنطقة وتسلط الضوء عليها كوجهة سياحية شتوية.

يذكر أنّ مهرجان سفاري بقيق يضمّ فعاليات متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة وتشمل الأسواق الشعبية، وأطفال سفاري، وسفاري على ظهور الإبل، وخيمة الآثار القديمة، والصيد بالصقور، وواحة أصدقاء البيئة، والمنافسات التقليدية، والسيارات الكلاسيكية، والنُزل الصحراوي، وعروض الخيل والإبل، والفنون الشعبية، وعدد من الفعاليات التي تحاكي حياة الصحراء سابقًا.

 

 

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