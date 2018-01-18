العثور على جثة متفحمة داخل سيارة بالقطيف.. والشرطة تحقق

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لا تزال شرطة المنطقة الشرقية، تحاول فك غموض العثور على جثة متفحمة داخل إحدى المركبات في محافظة القطيف.

وبحسب مساعد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، فإن مركز شرطة “سيهات” تلقى بلاغا، عند الساعة الثالثة والنصف من صباح أمس الأول الأربعاء، يفيد بنشوب حريق بمركبتين في المواقف الغربية لنادي الخليج، وتعاملت فرق الدفاع المدني مع الحادثة في حينه.

وأكد الدريهم العثور على جثة متفحمة بمقعد السائق بإحدى المركبتين، وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للحادثة للكشف عن ملابساتها.