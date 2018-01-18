جمعية تحفيظ القرآن بمكة تقيِّم التصفيات النهائية لجائزة خادم الحرمين

تواصل – واس:

تقيم جمعية تحفيظ القُرْآن الكريم بمِنْطَقَة مَكَّة الْمُكَرَّمَة خلال الفترة من 4 – 8 / 5 / 1439 ه التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حَفِظَهُ الَّلهُ – لحفظ القُرْآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات لعام 1439 هـ, بمشاركة جمعيات تحفيظ القُرْآن الكريم التابعة للمحافظات والقرى والهجر بالمِنْطَقَة , وذلك فِي الإسراء بفندق كَوْن كورد بحي العزيزية بمكة الْمُكَرَّمَة.

وأَفَادَ رئيس الجمعية الخَيْرِيَّة لحفظ القُرْآن الكريم بمكة الْمُكَرَّمَة الشيخ نواف بن عبدالمطلب آل غالب الشريف أن الإسهام الأكبر هو إبراز جهود حُكُومَة خادم الحرمين الشريفين فِي خدمة الحرمين الشريفين والْقُرْآن الْكَرِيم وَالسُّنَّة النَبَوِيّة الشريفة.

وَأكَّدَ أن المسابقة دليل واضح على مَا تحظى بها المسابقات القُرْآنية من اهتمام بالغ من قبل حكومتنا الرشيدة بقِيَادَة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حَفِظَهُمَا اللهُ – لِدَعْمِ وتشجيع حَمْلَة كتاب الله تعالى فِي بلد الله الحرام من الناشئة من أبنائنا وبناتنا, سائلاً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.