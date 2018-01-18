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توقعات بأمطار رعدية على 6 مناطق غداً

توقعات بأمطار رعدية على 6 مناطق غداً
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تواصل – فريق التحرير:

تَوَقَّعَتِ الهَيْئَة العَامَّة للأَرْصَاد، أن تنشط غَداً الْجُمُعَة، رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار لتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عِدَّة مَنَاطِق.

وقالت الهَيْئَة، فِي بيان اليوم، ‘‘إنها تتوقع أن تصل سرعة الرياح إِلَى 55كم/ساعة على مَنَاطِق: (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، وحائل)؛ مَا يُؤدِّي إِلَى شبه انعدام فِي الرؤية الأفقية، مُؤكّدَةً أنها تمتد إِلَى مَنَاطِق: (القصيم، الرِّيَاض والشرقية).

وأشارت إِلَى أَنَّ الفرصة مهيأة لهطول أَمْطَار رَعْدِيَّة على المَنَاطِق الشمالية، والجوف، وتبوك، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، والْبَاحَة (تَشْمَل الأجزاء الساحلية منها).

 

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