الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة بالجوف في معارك لليوم الثاني على التوالي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«التأمينات الاجتماعية»: إيداع المعاشات وبدل غلاء المعيشة للمستفيدين كاملا

«التأمينات الاجتماعية»: إيداع المعاشات وبدل غلاء المعيشة للمستفيدين كاملا

السفير آل جابر من «عدن»: المملكة مستمرة في دعم أمن واستقرار اليمن

السفير آل جابر من «عدن»: المملكة مستمرة في دعم أمن واستقرار اليمن

التأمينات الاجتماعية والتقاعد: موعد جديد لصرف المعاشات

التأمينات الاجتماعية والتقاعد: موعد جديد لصرف المعاشات

«تسجيل صوتي» يكشف تفاصيل جديدة عن استشهاد «التويجري» غرب إفريقيا

«تسجيل صوتي» يكشف تفاصيل جديدة عن استشهاد «التويجري» غرب إفريقيا

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة بالجوف في معارك لليوم الثاني على التوالي

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة بالجوف في معارك لليوم الثاني على التوالي
0

متواصل قوات الجيش اليمني إحراز تقدم ضد مِيلِيشْيَا الحوثي الانْقِلاَبية المَدْعُومة من إيران، فِي معارك مستمرة لليوم الثَّانِي على التوالي بمديرية برط العنان بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وقال قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف: ‘‘إن الجيش حرر مَنَاطِق عفي والقعيف والتمر، إِضَافَة إِلَى جبل حبش الاستراتيجي المطل على عِدَّة طرق أهمها طريق الجوف، وصعدة، والخط الدولي، والطريق الرابط ما بين مديرية خب والشعف ومديرية برط العنان‘‘.

وَأكَّدَ العميد حنتف، وَفْقاً لموقع ‘‘26 سبتمبر‘‘ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش تواصل تقدمها لتحرير مَا تبقى من المديرية وسط خسائر فادحة فِي صفوف المِيلِيشْيَات الانْقِلاَبية وفرار جماعي لعناصرها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الجيش اليمني يسيطر على «جبل شوكان» ويأسر 15 حوثياً

الجيش اليمني يسيطر على «جبل شوكان» ويأسر 15 حوثياً

الجيش اليمني يحقق تقدماً ميدانياً ضد الانقلابيين في صعدة

الجيش اليمني يحقق تقدماً ميدانياً ضد الانقلابيين في صعدة

بالصور.. «هيئة الجوف» تشارك بالتوعية في مهرجان الزيتون

بالصور.. «هيئة الجوف» تشارك بالتوعية في مهرجان الزيتون

الجيش اليمني يتقدم في صعدة والبيضاء.. والتحالف يكثف غاراته على مواقع حوثية

الجيش اليمني يتقدم في صعدة والبيضاء.. والتحالف يكثف غاراته على مواقع حوثية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تسجيل صوتي» يكشف تفاصيل جديدة عن استشهاد «التويجري» غرب إفريقيا
تقارير وحوارات

«تسجيل صوتي» يكشف تفاصيل جديدة عن استشهاد «التويجري» غرب إفريقيا

المزيد
رحلة خير تنتهي برصاصة.. الإرهاب يغتال دعاة الإسلام في إفريقيا
تقارير وحوارات

رحلة خير تنتهي برصاصة.. الإرهاب يغتال دعاة الإسلام في إفريقيا

المزيد
مَقْتَل الداعية «التويجري» بقرية وثنية فِي غرب إفريقيا.. و«طلاب علم» يتهمون أهل الخرافة والبدعة
تقارير وحوارات

مَقْتَل الداعية «التويجري» بقرية وثنية فِي غرب إفريقيا.. و«طلاب علم» يتهمون أهل الخرافة والبدعة

المزيد
إنفوجرافيك.. محطات في جريمة التوأمين قاتلي والدتهما
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. محطات في جريمة التوأمين قاتلي والدتهما

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>