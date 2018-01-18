«البيئة» تسجل أربع إصابات بإنفلونزا الطيور في جدة والخرج والمزاحمية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«التأمينات الاجتماعية»: إيداع المعاشات وبدل غلاء المعيشة للمستفيدين كاملا

«التأمينات الاجتماعية»: إيداع المعاشات وبدل غلاء المعيشة للمستفيدين كاملا

السفير آل جابر من «عدن»: المملكة مستمرة في دعم أمن واستقرار اليمن

السفير آل جابر من «عدن»: المملكة مستمرة في دعم أمن واستقرار اليمن

التأمينات الاجتماعية والتقاعد: موعد جديد لصرف المعاشات

التأمينات الاجتماعية والتقاعد: موعد جديد لصرف المعاشات

«تسجيل صوتي» يكشف تفاصيل جديدة عن استشهاد «التويجري» غرب إفريقيا

«تسجيل صوتي» يكشف تفاصيل جديدة عن استشهاد «التويجري» غرب إفريقيا

«البيئة» تسجل أربع إصابات بإنفلونزا الطيور في جدة والخرج والمزاحمية

«البيئة» تسجل أربع إصابات بإنفلونزا الطيور في جدة والخرج والمزاحمية
0

تواصل – واس:

كشف الإيجاز اليومي لوَزَارَة البِيئَة والمياه والزراعة عن حالات الإِصَابَة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 عن تسجيل 4 إِصَابَات فِي المَمْلَكَة خلال الـ 24 ساعة الماضية فِي جدة والخرج وإصابتين فِي المزاحمية.

وبَيَّنَتِ الوَزَارَة، أن عدد العينات التي تم جمعها مُنْذُ بداية الانْتِشَار بلغت 3515 عينة جمعت من مختلف مَنَاطِق المَمْلَكَة.

وأَوْضَحَت، أن الغرفة المركزية للطوارئ تلقت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 بلاغات تم مبَاشَرَتها جَمِيعاً، إِضَافَةً إِلَى 58 استفساراً حول المرض وأعراض إِصَابَة الطيور به، وبلغ مجموع البلاغات والاستفسارات 1774.

كما بَيَّنَت وَزَارَة البِيئَة، اسْتِمْرَار حَمْلاَتها التوعوية والاستقصائية فِي مَنَاطِق المَمْلَكَة، بالتعاون مع وَزَارَة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الإنذار المبكر: عوالق ترابية ورياح على الرياض والخرج

الإنذار المبكر: عوالق ترابية ورياح على الرياض والخرج

مركز 911: كثافات مرورية أسفل جسر «كيلو 8» بجدة بسبب حادث

مركز 911: كثافات مرورية أسفل جسر «كيلو 8» بجدة بسبب حادث

خلال 24 ساعة.. «البيئة» تسجل إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في القطيف

خلال 24 ساعة.. «البيئة» تسجل إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في القطيف

«البيئة» تسجل 4 إصابات بـ«إنفلونزا الطيور» في 4 مدن

«البيئة» تسجل 4 إصابات بـ«إنفلونزا الطيور» في 4 مدن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تسجيل صوتي» يكشف تفاصيل جديدة عن استشهاد «التويجري» غرب إفريقيا
تقارير وحوارات

«تسجيل صوتي» يكشف تفاصيل جديدة عن استشهاد «التويجري» غرب إفريقيا

المزيد
رحلة خير تنتهي برصاصة.. الإرهاب يغتال دعاة الإسلام في إفريقيا
تقارير وحوارات

رحلة خير تنتهي برصاصة.. الإرهاب يغتال دعاة الإسلام في إفريقيا

المزيد
مَقْتَل الداعية «التويجري» بقرية وثنية فِي غرب إفريقيا.. و«طلاب علم» يتهمون أهل الخرافة والبدعة
تقارير وحوارات

مَقْتَل الداعية «التويجري» بقرية وثنية فِي غرب إفريقيا.. و«طلاب علم» يتهمون أهل الخرافة والبدعة

المزيد
إنفوجرافيك.. محطات في جريمة التوأمين قاتلي والدتهما
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. محطات في جريمة التوأمين قاتلي والدتهما

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>