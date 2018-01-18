«البيئة» تسجل أربع إصابات بإنفلونزا الطيور في جدة والخرج والمزاحمية

تواصل – واس:

كشف الإيجاز اليومي لوَزَارَة البِيئَة والمياه والزراعة عن حالات الإِصَابَة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 عن تسجيل 4 إِصَابَات فِي المَمْلَكَة خلال الـ 24 ساعة الماضية فِي جدة والخرج وإصابتين فِي المزاحمية.

وبَيَّنَتِ الوَزَارَة، أن عدد العينات التي تم جمعها مُنْذُ بداية الانْتِشَار بلغت 3515 عينة جمعت من مختلف مَنَاطِق المَمْلَكَة.

وأَوْضَحَت، أن الغرفة المركزية للطوارئ تلقت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 بلاغات تم مبَاشَرَتها جَمِيعاً، إِضَافَةً إِلَى 58 استفساراً حول المرض وأعراض إِصَابَة الطيور به، وبلغ مجموع البلاغات والاستفسارات 1774.

كما بَيَّنَت وَزَارَة البِيئَة، اسْتِمْرَار حَمْلاَتها التوعوية والاستقصائية فِي مَنَاطِق المَمْلَكَة، بالتعاون مع وَزَارَة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية.