الحوثيون يمنعون دخول الكاميرات إلى «الحديدة».. تعرف على السبب

تواصل – وكالات:

قررت المِيلِيشْيَات الحوثية الانْقِلاَبية حظر دخول الكَامِيرَات، أو أية آلات تصوير أُخْرَى إِلَى مَدِينَة الحديدة؛ وَذَلِكَ لِلتضييق على أية أَنْشِطَة صحفية لنقل مَا يحدث فِي المَدِينَة، والتي تحولت إِلَى سجن كبير.

وقَالَت مصادر: ‘‘إن تَوْجِيهَات صارمة وجهتها المِيلِيشْيَات لأَفْرَاد نقاطها الأمنية على مداخل المَدِينَة بالتفتيش الدقيق على الداخلين إليها، ومصادرة آلات التصوير، إن وجدت، بِحَسَبِ “المشهد اليمني”.

وتواصل قوات الجيش الوطني حصارها لمَدِينَة “حيس”، جنوبي المحافظة، وتَسْتَعِد لتنفيذ توغل عسكري؛ لإِسْقَاط سلطة الحوثيين عن ميناء الحديدة، أهم ميناء بحري يمني حَالِيّاً، والذي تستخدمه المِيلِيشْيَا لتهريب الأسلحة، وتلقي الدعم الإيراني لتعزيز أنشطتها الانْقِلاَبية فِي مواجهة قوات الشَّرْعِيَّة والتَحَالُف العَرَبِيّ.