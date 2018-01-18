حل «صادم» من أبل بشأن بُطء بطاريات «آيفون»

تواصل – وكالات:

خرج الرئيس التنفيذي لمجموعة أبل تيم كوك عن صمته، وتحدث لأول مرة بخصوص الجدل العالمي المثار حول بطء بطاريات هواتف آي فون القديمة، متعهداً بأن الشركة ستطلق حلاً لهذه المشكلة.

وعرض “كوك” الحل المتمثل في تنبيه المستخدمين بأن بطارية هواتفهم ستبدأ مرحلة الشيخوخة، حتى لا يتفاجأوا بالأمر، وذلك في إطار التزام الشركة بالشفافية تجاه مستخدميها، وتأتي هذه الميزة ضمن تحديث جديد قادم لنظام تشغيلها النقال قريباً.

وتفحص الأداة الجديدة عمر البطارية وحالتها، وعلى أساسها تمنح المستخدم تقريراً مفصلاً عن عمر البطارية، حتى لا يفاجأ بتوقف هاتفه فجأة أو بطئه، فيصاب بإحباط شديد.

ويأتي هذا الحل بعد انتقاد عالمي واسع لشركة أبل لتعمدها إبطاء هواتف آيفون القديمة، بهدف إطالة عمرها، وذلك من وجهة نظر أبل.