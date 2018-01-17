«التعليم»: إطلاق برنامج الإيفاد والابتعاث الإلكتروني.. قريباً

تواصل – الرياض

عُقد لقاء بين ممثلي وكالة الوزارة للتعليم برئاسة مدير عام التدريب والابتعاث د. محمد بن عبدالعزيز السديري وفريق التطوير الإداري ونظام فارس، للاطلاع على مراحل الإعداد النهائي لبرنامج الإيفاد والابتعاث الإلكتروني، والذي سيطلق قريباً عبر بوابة نظام فارس، وذلك في إطار اهتمام وزارة التعليم أتمتة إجراءاتها الإدارية.

وتأمل الوزارة أن يلبي حاجة الميدان، ويخدم منسوبي الوزارة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية الراغبين في الالتحاق ببرامج الإيفاد والابتعاث.

وأكد الدكتور السديري أن البرنامج، الذي سيُطلق قريباً، يأتي ضمن خطط الوزارة للاهتمام بالمعلم وتحفيزه وإتاحة الفرصة له للالتحاق ببرامج التطوير المهني والوظيفي.

وأضاف “السديري” قائلاً، نأمل أن يساهم في تطوير وتسهيل إجراءات التقديم على برنامج الإيفاد للدراسة في الداخل وبرنامج الابتعاث الخارجي لمنسوبي الوزارة، كما يتيح الفرصة للمستفيدين تقديم طلباتهم ومتابعتها إلكترونياً عبر حساباتهم على نظام فارس دون الحاجة لمراجعة إدارات التعليم والوزارة.

وأشار إلى أن بناء البرنامج يحقق تطبيق ضوابط وشروط الإيفاد والابتعاث على المترشحين في وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية، كما سيوفر قاعدة بيانات إلكترونية لأعداد الموفدين والمبتعثين وتخصصاتهم؛ ليستفاد منها في بناء الخطط المستقبلية والدراسات البحثية في هذا الجانب.