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الباحة أكثر مناطق تعدد الزوجات.. ومكة الأعلى بالزواج من الأجنبيات

الباحة أكثر مناطق تعدد الزوجات.. ومكة الأعلى بالزواج من الأجنبيات
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تواصل – متابعات:

أظهرت إحصائية قام بها الدكتور إبراهيم بن غرم الله الغامدي، المتخصص في علم الوبائيات والإحصاء الحيوي والأكاديمي بجامعة الباحة – أن الباحة وحائل من أكثر مناطق المملكة في «تعدد الزوجات»، بينما كانت مكة المكرمة والرياض الأعلى في «الزواج بأجنبيات».

ووفقاً لـ “المدينة” فقد أكد الغامدي «أن أرقام الإحصائية استندت إلى تقرير هيئة الإحصاءات العامة، والذي يُبين عدد المتزوجين والمتزوجات في كل مناطق المملكة، ومن خلال تحليل بيانات التقرير استنتجت أعداد الأزواج المعددين بحساب الفرق بين عدد المتزوجين والمتزوجات، وقسمتها على عدد المتزوجات فنحصل على نسبة المعددين».

وأضاف أن نتائج الإحصائية قد تفيد الباحثين المختصين في علم الاجتماع لقياس درجة وفاء الرجال للنساء، ففي المنطقة الشرقية وتبوك كانت عالية بعكس منطقتي الباحة وحائل.

وأما في منطقة مكة المكرمة فقد بلغ عدد المتزوجين من زوجة غير سعودية 40086، بعدها منطقة الرياض بـ29714. وأشار إلى أن هذه الاستنتاجات غير موجودة في إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء بشكل مباشر. وأضاف: «الأهم من قضية التعدد هو البطالة؛ إذ إن هيئة الإحصاءات العامة حسبت في تقاريرها نسب البطالة بطريقة خاطئة؛ حيث أشارت في تقريرها إلى أن نسبة البطالة في الرياض7 %، وحتى نحسب النسبة الصحيحة لمعدلات البطالة يجب أن نعرف معدل البطالة، وهو عدد العاطلين عن العمل على عدد الموظفين + عدد العاطلين مضروبًا في 100».

وأوضح أن هيئة الإحصاءات حسبت معدل البطالة = عدد العاطلين على فئات المجتمع الذكور لمن فوق 15 سنة + عدد العاطلين مضروبا في 100، وهذا خطأ فادح، وكأنهم وظفوا فئات المجتمع كافة، من الذكور لمن فوق 15 سنة؛ بهدف تقليل نسبة العاطلين عن العمل.

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