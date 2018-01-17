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متى تسقط الثلوج؟.. «المسند» يجيب

متى تسقط الثلوج؟.. «المسند» يجيب
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
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تواصل- فريق التحرير:

حدد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة “تسميات” الدكتور عبدالله المسند، عدة مؤشرات لسقوط الثلوج في منطقة جغرافية ما.

وقال المسند عبر “تويتر” حتى تسقط الثلوج في منطقة جغرافية ما، يتطلب أن تتضافر عوامل طبيعية منها:

  • أن تكون درجة الحرارة السطحية درجتان فأقل.
  • أن تكون درجة الرطوبة النسبية عالية في الطبقة السطحية والعلوية.
  • أن تكون درجة نقطة الندى صفراً.
  • أن تكون درجة الحرارة في طبقة 850 هكتوباسكال (1.5كم) تقريباً -5 درجات مئوية.
  • أن تكون درجة الحرارة في طبقة 500 هكتوباسكال (5كم) تقريباً -27 درجة مئوية.
  • وأن تكون قيمة خط السماكة Thickness في خرائط الغلاف الجوي 528 لأفضل تساقط.

 وأشار إلى أن ارتفاع الموقع عن سطح الأرض يلعب دوراً كبيراً في تغيير القيم السالفة.

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