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بالصور.. الأب المكلوم يودِّع زوجته وأبناءه الـ6 بعدما فقدهم في حادث جازان المروع

بالصور.. الأب المكلوم يودِّع زوجته وأبناءه الـ6 بعدما فقدهم في حادث جازان المروع
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تواصل – متابعات:

“أودعكم وفي قلبي لهيب.. تجود به من الشوق شجوني” بنظرات “حزن وأسى” وقف الأب المكلوم بقرية “أبو السلع” بجازان يودِّع أسرته الكاملة التي فقدها في حادث مروّع على طريق “الكدمي – هروب”.

الأب المكلوم فقَدَ (7 من أفراد أسرته – زوجته و6 من أبنائه دفعة واحدة) حيث كانوا قد خرجوا جميعاً في نزهة برية، لكنهم لم يعودوا إلى منزل الأسرة، بل عادوا إلى قبورهم في الأكفان.

وأظهرت صور، التُقطت لـ”رب الأسرة”، وهو يقف أمام الجثامين يُلقي نظرة الوداع الأخير، وكله حزن وألم على فقده زوجته وجميع صغاره دفعة واحدة، حيث لم يتبقَّ من الأسرة سوى الزوج وابنه من زوجة أخرى.

وودّع أهل القرية ببالغ الحزن الأسرة الفقيدة، والتي فُقدت فيها الزوجة، ويحيى بالصف الثالث الثانوي، وممدوح بالدراسة المتوسطة، والصغير أسامة بالصف الأول الابتدائي، إضافة إلى سارة، وهاجر، بالابتدائي، وريم في الروضة.

وتم دفن الجثامين السبعة في مقبرة السلع، بعد هذا الحادث الأليم الذي أطاح بمدير عام الطرق بالمنطقة بتوجيه من وزير النقل نبيل بن محمد العامودي، الذي وجّه أيضًا بتشكيل لجنة للوقوف على حالة الطريق المفرد بين مركزي الكدمي وهروب؛ لتفادي تكرار مثل تلك الحوادث المفجعة.

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