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باكستان تطلب زيادة حصة عمالها في المملكة

باكستان تطلب زيادة حصة عمالها في المملكة
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تواصل- سامر محمد:

قالت صحيفة “ذي إكسبرس تريبيون” الباكستانية: إن إسلام أباد طلبت من الرياض زيادة حصة العمال الباكستانيين في قطاعات البناء والخدمات.

وأشارت الصحيفة إلى أن باكستان تسعى للاستفادة من “رؤية 2030” التي من المتوقع أن توفر الآلاف من الوظائف الجديدة في قطاعات البناء والخدمات.

ونقلت عن وزير التجارة الباكستاني “برفيز مالك” أن إسلام أباد تقترح قيام الحكومة السعودية بإقامة مركز تدريب في باكستان لتدريب القوى العاملة الباكستانية حسب المتطلبات في المملكة.

وأبرزت الصحيفة حديث وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي خلال زيارته إلى باكستان عن أن المملكة تريد وحريصة في نفس الوقت على المعرفة والبحث عن الفرص في باكستان، وسيتم التغلب على العقبات عبر الحوار.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوفد السعودي الذي يزور باكستان يتألف من 34 مسؤولاً من 20 كياناً حكومياً، فضلاً عن ممثلين عن القطاع الخاص.

كما وجهت باكستان الدعوة إلى شركات النفط والغاز السعودية لإقامة مصافٍ نفطية على الأراضي الباكستانية.

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