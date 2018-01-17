شبكة أمريكية: وديعة المملكة كبيرة جداً.. وأنقذت اقتصاد اليمن

تواصل – سامر محمد:

اهتمت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، بإعلان المَمْلَكَة أنها ستضع وديعة بقيمة 2 مليار دولار فِي البنك المركزي اليمني فِي سعي منها لِدَعْمِ اليمن فِي مواجهة الأزمة الاقْتِصَادِيَّة.

وأشارت إِلَى أن الوديعة التي أمر بها خادم الحرمين الملك سلمان، تأتي بعد يوم واحد من طلب تقدم به رئيس الوزراء اليمني للمجتمع الدولي مِنْ أَجْلِ دعم اليمن، حيث حث الحلفاء على المساعدة فِي دعم العملة اليمنية، وإنقاذ البلاد من مجاعة لا مفر منها.

ونقلت الشبكة عن “ماركوس تشينيفيكس” المحلل المتخصص فِي شؤون الشرق الأوسط وشمال إِفْرِيقيا خلال اتصال هاتفي، أن التحرك محاولة لإِقَامَة حُكُومَة يمنية فعالة وشرعية.

وأَضَافَ، أنه على الرغم من توقعه أن تكون الوديعة لمرة واحدة فقط نَظَراً لحجمها الكبير جداً، لكن اليمن قد يتوقع اسْتِمْرَار الدعم من الرِّيَاض فِي المستقبل.

ولفتت الشبكة، إِلَى أن البنك المركزي اليمني الذي يقع مقره فِي عدن، كافح لدفع رواتب موظفي القطاع العام فِي ظل التراجع الحاد فِي الاحْتِيَاطي من العملة الأجْنَبِيَّة، حيث فقد الريال اليمني نحو نصف قيمته فِي مقابل الدولار مُنْذُ 2015م، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، وأصبح من الصعب على كثير من اليمنيين الوصول إليها.