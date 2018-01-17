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«الجوازات»: وظائف شاغرة على رتبة جندي

«الجوازات»: وظائف شاغرة على رتبة جندي
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تواصل – فريق التحرير:

أَعْلَنَتِ المديرية العَامَّة للجوازات، عن توفر وظائف نسائية شاغرة لديها، لحاملات الثانوية العَامَّة أو مَا يعادلها؛ للعمل برتبة جندي بالجوازات فِي المطارات والمنافذ البرية فِي المَمْلَكَة.

ودعت المديرية الراغبات للتقدم بطلباتهم والتسجيل لتلك الوظائف خلال الفترة من 4 إِلَى 8/5/1439هـ، على الرابط، مشترطة أن تكون المتقدمة سعودية الأصْل والمنشأ، باستثناء من نشأت مع والدها أثناء أدائه خدمة للدولة خارج المَمْلَكَة.

كما اشترطت المديرية العَامَّة للجوازات، أن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 ولا يزيد عن 35 عاماً، وأن تكون بطاقة الهوية الوطنية صالحة وسارية المفعول، وأن لا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن لا يقل طولها عن 155 سم، وأن يكون الوزن مناسباً للطول حَسْبَ اللوائح العَسْكَرِيَّة، وأن تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العَامَّة أو مَا يعادلها.

كما اشترطت أن تجتاز المتقدمة المقابلة الشخصية، وأن تكون لائقة طبياً للخدمة العَسْكَرِيَّة، وأن تلتزم بالعمل بالمدة المقررة نظاماً وفي أَي مِنْطَقَة أو محافظة أو منفذ تنقل له، وألا تسمح للغير بالتقدم لطلب نقلها، وأن تحصر مطالباتها فيما يخص الوظيفة خلال جهة عملها.

ولفتت المديرية العَامَّة للجوازات، إِلَى أنها ستبعد أَي متقدمة يتضح عدم صحة المعلومات التي قدمتها، وَإِلَى أن عملية التقديم والتسجيل لا تعني القبول بصفة نهائية، مشترطة أن توافق المرشحة على التدريب والتعيين فِي رتبة جندي فِي أَي مَدِينَة من مدن المَمْلَكَة.

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