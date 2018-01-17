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الجيش اليمني يسيطر على «جبل شوكان» ويأسر 15 حوثياً

الجيش اليمني يسيطر على «جبل شوكان» ويأسر 15 حوثياً
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تواصل – وكالات:

سيطر الجيش الوطني اليمني، اليوم الأَرْبِعَاء، على جبل شوكان الاستراتيجي فِي أولى مَنَاطِق مديريات برط والجبال المحيطة بجبل حبش بمحافظة الجوف، كما تم أسر 15 من عناصر المِيلِيشْيَا الحوثية الانْقِلاَبية.

وقال محافظ الجوف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): ‘‘إن الجيش الوطني مستمر فِي العملية العَسْكَرِيَّة التي أَعْلَنَتها المِنْطَقَة السادسة‘‘ مُؤكِّداً سَيْطَرَته على جبل الشوكان الاستراتيجي والجبال المحيطة بجبل حبش.

وصرح أركان حرب المِنْطَقَة السادسة العميد الركن منصور ثوابة، أن الجيش أسر 15 فَرْداً تابعين لمِيلِيشْيَات الحوثي الانْقِلاَبية، بعد حصارهم فِي أحد الجبال التي تم تحريرها اليوم، حيث سلموا أنفسهم بعد إعطائهم الأمان واغتنام عدد من الأسلحة.

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