«كلنا أمن» يحذر: البلاغات الكاذبة تعرض أصحابها للسجن والغرامة

تواصل – فريق التحرير:

توعدت إِدَارَة تطبيق كلنا أمن، اليوم الأَرْبِعَاء، مروجي البلاغات الكاذبة بالعقوبة؛ وَذَلِكَ لِلحد من استخدام التطبيق فِي غير الضرورة.

وَأكَّدَ التطبيق، فِي تَغْرِيدة عبر حسابه على “تويتر”، أن من يقوم بِفِعْلِ ذلك سيخضع للمُسَاءَلَة القانونية، وربما العقوبة بالغرامة المالية والسجن.

يُذْكَرُ أَنَّ الأمن العام، أعلن فِي السادس والعشرين من فبراير العام الماضي، إطلاق تطبيق ”كلنا أمن” على الهواتف المحمولة؛ بهدف توفير كل السُبل التي تُمَكِّن المواطنين والمقيمين من تعزيز دورهم الفاعل فِي الإسهام والمشاركة فِي المنظومة الأمنية، وجعلهم جُزْءاً من منظومة أمنية تقنية تفاعلية، تبدأ بهم وتَنْتَهِي إليهم.