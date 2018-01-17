أدانت صواريخ الحوثي الباليستية.. بريطانيا: ندعم جهود المملكة لوقف تدفق الأسلحة إلى اليمن

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

مَقْتَل الداعية «التويجري» بقرية وثنية فِي غرب إفريقيا.. و«طلاب علم» يتهمون أهل الخرافة والبدعة

مَقْتَل الداعية «التويجري» بقرية وثنية فِي غرب إفريقيا.. و«طلاب علم» يتهمون أهل الخرافة والبدعة

رسالة مهمة من «النقد» للبنوك والمواطنين بخصوص بدل الغلاء ومكافأة العسكريين

رسالة مهمة من «النقد» للبنوك والمواطنين بخصوص بدل الغلاء ومكافأة العسكريين

المفتي يوجّه رسالة مهمة إلى المعلمين والمعلمات.. تعرَّف عليها

المفتي يوجّه رسالة مهمة إلى المعلمين والمعلمات.. تعرَّف عليها

توجيهات من خادم الحرمين بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني

توجيهات من خادم الحرمين بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني

أدانت صواريخ الحوثي الباليستية.. بريطانيا: ندعم جهود المملكة لوقف تدفق الأسلحة إلى اليمن

أدانت صواريخ الحوثي الباليستية.. بريطانيا: ندعم جهود المملكة لوقف تدفق الأسلحة إلى اليمن
0

تواصل – واس:

أكَّدَت وزيرة التنمية الدَّوْلِيَّة البريطانية بيني موردانت، تفهم بلادها قلق المَمْلَكَة العَرَبِيّة السعودية المشروع من الأوضاع فِي اليمن.

وأشارت إِلَى أن بلادها ستستمر فِي دعم جهود المَمْلَكَة لوقف تدفق الأسلحة غير القانوني إِلَى اليمن من خلال دعم آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة.

ولفتت موردان فِي بيان رسمي صدر اليوم، الانتباه إِلَى تعاون المَمْلَكَة المتحدة مع خطط المَمْلَكَة العَرَبِيّة السعودية الرامية لتطوير العمل الإِنْسَاني فِي اليمن، مُؤكّدَةً ضرورة التزام جميع الأطراف باسْتِمْرَار دخول المساعدات الإِنْسَانية والبضائع للمحتاجين.

كما جددت الوزيرة البريطانية إدانتها الشديدة لاسْتِمْرَار إطلاق الصواريخ الباليستية من اليمن تجاه المَمْلَكَة العَرَبِيّة السعودية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شبكة أمريكية: وديعة المملكة كبيرة جداً.. وأنقذت اقتصاد اليمن

شبكة أمريكية: وديعة المملكة كبيرة جداً.. وأنقذت اقتصاد اليمن

الجيش اليمني يسيطر على «جبل شوكان» ويأسر 15 حوثياً

الجيش اليمني يسيطر على «جبل شوكان» ويأسر 15 حوثياً

الرئيس «هادي» يشكر «خادم الحرمين» لتوجيهه بمنح اليمن ملياري دولار

الرئيس «هادي» يشكر «خادم الحرمين» لتوجيهه بمنح اليمن ملياري دولار

بالفيديو.. مقاتلات التحالف تدمر منصات صواريخ حوثية قرب حدود المملكة

بالفيديو.. مقاتلات التحالف تدمر منصات صواريخ حوثية قرب حدود المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مَقْتَل الداعية «التويجري» بقرية وثنية فِي غرب إفريقيا.. و«طلاب علم» يتهمون أهل الخرافة والبدعة
تقارير وحوارات

مَقْتَل الداعية «التويجري» بقرية وثنية فِي غرب إفريقيا.. و«طلاب علم» يتهمون أهل الخرافة والبدعة

المزيد
إنفوجرافيك.. محطات في جريمة التوأمين قاتلي والدتهما
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. محطات في جريمة التوأمين قاتلي والدتهما

المزيد
القيمة المضافة وتطبيقها على العقار
مقالات

القيمة المضافة وتطبيقها على العقار

المزيد
متنزه «المغواة» في حائل.. نافذة حضارية على الماضي (صور)
تقارير وحوارات

متنزه «المغواة» في حائل.. نافذة حضارية على الماضي (صور)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>