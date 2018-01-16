مواطن يشكو من إجباره على العمل 15 ساعة يوميًا.. ماذا قالت له الوزارة؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

اتفاق بين المملكة وباكستان على ترشيد رسوم التأشيرة

اتفاق بين المملكة وباكستان على ترشيد رسوم التأشيرة

«أمن الدولة» تكشف تفاصيل مقتل الإرهابي «القلاف» المتورط في قتل القاضي «الجيراني»

«أمن الدولة» تكشف تفاصيل مقتل الإرهابي «القلاف» المتورط في قتل القاضي «الجيراني»

«الدفاعات الجوية» تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون وتدمره في سماء جازان

«الدفاعات الجوية» تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون وتدمره في سماء جازان

تعرف على عقوبة تزوير الأوراق التجارية أو المالية أو المصرفية أو وثائق التأمين

تعرف على عقوبة تزوير الأوراق التجارية أو المالية أو المصرفية أو وثائق التأمين

مواطن يشكو من إجباره على العمل 15 ساعة يوميًا.. ماذا قالت له الوزارة؟

مواطن يشكو من إجباره على العمل 15 ساعة يوميًا.. ماذا قالت له الوزارة؟
0

تواصل – الرياض:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه، حسب نظام العمل، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات باليوم.

وقالت الوزارة عبر حساب “خدمة العملاء” الخاص بها، ” لوحظ أن بعض المنشآت تخالف ذلك: مواطن ومواطنات بالأنشطة التي صدر فيها قرارات توطين، وتأنيث لساعات أطول، حيث يجري ضبط هذه المنشآت ومخالفتها، نرجو الإبلاغ عن أي منشأة مخالفة على الرقم 19911″.

جاء ذلك رداً على سؤال وجه لحساب “خدمة العملاء” بوزارة العمل، جاء فيه “هل يحق للشركة أن تجعلك تداوم 15 ساعة متواصلة باليوم، مع أن العقد يوضح أن ساعات العمل فقط ٨ ساعات؟

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

متحدث «العمل»: ضبط ومخالفة منشآت لتشغيلها مواطنين أكثر من 8 ساعات

متحدث «العمل»: ضبط ومخالفة منشآت لتشغيلها مواطنين أكثر من 8 ساعات

خفض ساعات العمل وإجازة يومين.. اختلاف «الشورى» و«الوزراء» ينتظر حسمًا ملكيًا

خفض ساعات العمل وإجازة يومين.. اختلاف «الشورى» و«الوزراء» ينتظر حسمًا ملكيًا

زيادة ساعات تشغيل مطار القريات إلى 16 ساعة

زيادة ساعات تشغيل مطار القريات إلى 16 ساعة

6 ساعات عمل فقط بالقطاع الخاص خلال رمضان

6 ساعات عمل فقط بالقطاع الخاص خلال رمضان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

متنزه «المغواة» في حائل.. نافذة حضارية على الماضي (صور)
تقارير وحوارات

متنزه «المغواة» في حائل.. نافذة حضارية على الماضي (صور)

المزيد
اتهامات «يارا رشيد» للمحامين بالتجاوزات الأخلاقية.. إثارة إعلامية أم وقائع حقيقية؟
تقارير وحوارات

اتهامات «يارا رشيد» للمحامين بالتجاوزات الأخلاقية.. إثارة إعلامية أم وقائع حقيقية؟

المزيد
صفاء بعد صخب
تدوينات حرة

صفاء بعد صخب

المزيد
هذا فتح.. وذاك استعمار!
مقالات

هذا فتح.. وذاك استعمار!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>