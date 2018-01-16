مواطن يشكو من إجباره على العمل 15 ساعة يوميًا.. ماذا قالت له الوزارة؟

تواصل – الرياض:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه، حسب نظام العمل، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات باليوم.

وقالت الوزارة عبر حساب “خدمة العملاء” الخاص بها، ” لوحظ أن بعض المنشآت تخالف ذلك: مواطن ومواطنات بالأنشطة التي صدر فيها قرارات توطين، وتأنيث لساعات أطول، حيث يجري ضبط هذه المنشآت ومخالفتها، نرجو الإبلاغ عن أي منشأة مخالفة على الرقم 19911″.

جاء ذلك رداً على سؤال وجه لحساب “خدمة العملاء” بوزارة العمل، جاء فيه “هل يحق للشركة أن تجعلك تداوم 15 ساعة متواصلة باليوم، مع أن العقد يوضح أن ساعات العمل فقط ٨ ساعات؟