عقوبات تصل للإغلاق على مدارس تعليم القيادة

تواصل – الرياض:

شرعت الإدارة العامة للمرور في تقييم الوضع الحالي لجميع مدارس تعليم القيادة في المملكة، مشيرة إلى أن المدارس التي لا تنطبق عليها الشروط والمواصفات سيتم تطبيق اللوائح المنظمة عليها، والتي تصل إلى حد الإغلاق.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أغلقت مدرسة تعليم للقيادة في منطقة مكة المكرمة نهائياً استناداً للمادة 29 من اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم القيادة، وسحب الترخيص منها نظراً لارتكابها مجموعة من المخالفات، مبينة أنه سيتم تطبيق الأنظمة على أي مدرسة لا تلتزم بالشروط التنظيمية واللائحة الفنية للتشغيل.

ولفتت الإدارة إلى أنه تم إعطاء المدرسة المخالفة مهلة مدتها 6 أشهر، ولم تتحرك لتعديل الملاحظات التي عليها، وأكدت الإدارة أنها تعمل حالياً على تقييم الوضع الحالي لجميع مدارس تعليم القيادة في المملكة، مشيرة إلى أن المدارس التي لا تنطبق عليها الشروط والمواصفات سيتم تطبيق اللوائح المنظمة لذلك.

وشددت الإدارة العامة للمرور على أن أنظمة المرور تطبق على الجميع دون استثناء، بما في ذلك رجال المرور الذين يجب أن يكونوا قدوة لغيرهم، داعية كل من يرى أي ملاحظة على قائدي المركبات بصفة عامة الرفع بالمخالفة التي قام بها عبر تطبيق «كلنا أمن» أو الاتصال على 993 بحيث يتم تطبيق النظام على الجميع.