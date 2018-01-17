الجيش اليمني يتقدم في صعدة والبيضاء.. والتحالف يكثف غاراته على مواقع حوثية

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر عسكرية يمنية، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من التقدم في جبهة البقع شرقي محافظة صعدة شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 3 قيادات ميدانية حوثية، خلال المعارك التي اندلعت هناك.

ولفتت المصادر إلى أن القيادات الثلاث من أهم القيادات الميدانية للجماعة، في حين تم الاستيلاء على الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، عقب فرار وتراجع العناصر المحيطة بهم.

وقال خبراء عسكريون إن المعارك الدائرة في محافظة البيضاء، تتأكد أهميتها بعد تحرير مديرية «ناطع» والسيطرة على جبال «مركوزة» والزحف نحو منطقة «فضحة»، التي تتحكم في مفترق طرق بين ثلاث مديريات، مما يعني السيطرة عليها وقطع الإمدادات الحوثية باتجاه مديرية نعمان وعقبة القنذع وإتاحة التوغل في مديرية الملاجم.

وكثف طيران التحالف العربي من غاراته خلال الساعات الماضية، على المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بمحافظة البيضاء، جنوبي البلاد. وقال شهود عيان، إن سلسلة غارات استهدفت العشرات من العناصر الانقلابية في المحافظة، أحدثت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، ودفعت العناصر المتبقية إلى الفرار من جبل قرحا، المحاذي لجبل مركوزة في مديرية ناطع بالمحافظة.

ولفتت المصادر إلى أن القصف طال العناصر الحوثية أثناء استعدادهم لشن هجوم على القوات الشرعية، بهدف استعادة جبل مركوزة الاستراتيجي الذي يطل على مديرية الملاجم.