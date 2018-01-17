الزراعة تؤكد إهدار 20% من إنتاج التمور وتكشف الأسباب

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

تفاصيل مثيرة يكشفها قاتلا والدتهما نحرًا بالرياض.. «كنا مربوشين وهي قابلتنا»

تفاصيل مثيرة يكشفها قاتلا والدتهما نحرًا بالرياض.. «كنا مربوشين وهي قابلتنا»

قرار يُنصف المواطن في حال فشل العمالة المنزلية بالتجربة

قرار يُنصف المواطن في حال فشل العمالة المنزلية بالتجربة

اتفاق بين المملكة وباكستان على ترشيد رسوم التأشيرة

اتفاق بين المملكة وباكستان على ترشيد رسوم التأشيرة

«أمن الدولة» تكشف تفاصيل مقتل الإرهابي «القلاف» المتورط في قتل القاضي «الجيراني»

«أمن الدولة» تكشف تفاصيل مقتل الإرهابي «القلاف» المتورط في قتل القاضي «الجيراني»

الزراعة تؤكد إهدار 20% من إنتاج التمور وتكشف الأسباب

الزراعة تؤكد إهدار 20% من إنتاج التمور وتكشف الأسباب
0

تواصل – متابعات:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أن واقع الإنتاج الحالي من التمور يمثل 1.3 مليون طن، 20 % منها مفقودة أو مهدرة بواقع 260 ألف طن، بينما التصدير للخارج 10 % فقط بواقع 130 ألف طن فقط!.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاستهلاك المحلي يشكل  16 إلى 25 % بواقع 325 ألف طن، فيما الوقف والتوزيع الخيري 10 % بواقع 130 ألف طن، وكان الفائض من إجمالي إنتاج المملكة للتمور 15 إلى 24 % بواقع 312 ألف طن، وأخيراً شكل التصنيع المحلي للتمور نسبة  20 % من إجمالي الإنتاج.

ولفت تقرير الوزارة وفقا لـ”الوطن” إلى أن المملكة تتبوأ المركز الثاني عالمياً في إنتاج التمور بإنتاج سنوي يبلغ حوالي 1,3 مليون طن، وتمثل نحو 16 % من مجمل الإنتاج العالمي للتمور الذي يبلغ 7,75 مليون طن، كما تشير آخر الإحصاءات لدى الوزارة إلى أن عدد أشجار النخيل يتجاوز 28 مليون نخلة في مساحة تتجاوز 160 ألف هيكتار ممثلة حوالي 55 % من مجمل الإنتاج المحلي للفاكهة وموزعة على 120 ألف مزرعة تقريباً، كما يبلغ عدد أصناف التمور في المملكة أكثر من 250.

وبين أن هناك 5 عوائق تقف أمام العمل في متاجر التجزئة للتمور، متمثلة بضعف خدمات إدارة المزارع وخدمات ما بعد الحصاد، من خلال سيطرة العمالة الوافدة غير النظامية وغياب العلامة التجارية للتمور السعودية، ووجود فجوة ما بين المزارع والأسواق، وانخفاض نسبة توظيف السعوديين، وما وصفته إجمالاً بظروف العمل السيئة.

وأفصحت الوزارة في تقريرها عن أهم مبادرات الوزارة الحالية المتمثلة بزيادة الطلب على التمور السعودية محلياً، وفي أسواق التصدير الرئيسة، وإنشاء علامة جودة تجارية متميزة للتمور السعودية يمكن الوثوق بها في الأسواق المحلية والدولية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رئيس رابطة مُربي المواشي يكشف أسباب ارتفاع أسعارها 25%

رئيس رابطة مُربي المواشي يكشف أسباب ارتفاع أسعارها 25%

الزراعة: تخلَّصنا من 400 ألف دجاجة

الزراعة: تخلَّصنا من 400 ألف دجاجة

«الزراعة» تقدم 4 نصائح لتجنب انتقال فيروس «إنفلونزا الطيور»

«الزراعة» تقدم 4 نصائح لتجنب انتقال فيروس «إنفلونزا الطيور»

رجب المقبل.. مؤتمر عالمي للتمور في الرياض

رجب المقبل.. مؤتمر عالمي للتمور في الرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

القيمة المضافة وتطبيقها على العقار
مقالات

القيمة المضافة وتطبيقها على العقار

المزيد
متنزه «المغواة» في حائل.. نافذة حضارية على الماضي (صور)
تقارير وحوارات

متنزه «المغواة» في حائل.. نافذة حضارية على الماضي (صور)

المزيد
اتهامات «يارا رشيد» للمحامين بالتجاوزات الأخلاقية.. إثارة إعلامية أم وقائع حقيقية؟
تقارير وحوارات

اتهامات «يارا رشيد» للمحامين بالتجاوزات الأخلاقية.. إثارة إعلامية أم وقائع حقيقية؟

المزيد
صفاء بعد صخب
تدوينات حرة

صفاء بعد صخب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>