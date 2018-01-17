قرار يُنصف المواطن في حال فشل العمالة المنزلية بالتجربة

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تواصل- متابعات:

شدد برنامج العمالة المنزلية “مساند”  على شركات الاستقدام ترحيل العمالة المنزلية في حال عدم نجاحها في اجتياز فترة التجربة واستخراج تأشيرة بديلة مع تسديد رسومها لاستقدام بديل بالراتب المتفق عليه.

واشترط البرنامج على الشركات توفير البديل في مدة لاتتجاوز الفترة المحددة في عقد خدمات التوسط وتحمل جميع النفقات المترتبة على ذلك.

وأوضح البرنامج أن مشروع حماية أجور العمالة المنزلية يهدف إلى ضمان حصولها على حقوقها، مشيرة إلى إلزام أصحاب العمل بإصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية، وتوثيق عقد التوظيف إلكترونيا عبر موقع مساند بعد تحديد الأجر الشهري للعامل.

وأكد أن إثبات التعريف بالراتب يجب أن يشمل رقم الهوية والوظيفة والراتب وبداية الالتحاق بالعمل. وجرى منح أصحاب العمل مهلة 6 شهور لإصدار بطاقة الرواتب للعمالة المنزلية بداية من 9 ديسمبر الماضي.

وأشار البرنامج إلى عدم فرض رسوم على توثيق عقود العمالة المنزلية، ويعمل في المملكة حاليا حوالي مليونين من العمالة المنزلية 62 %منهم نساء، وتم خلال العامين الماضيين إقرار العديد من الضوابط لاحتواء الخلافات المتعلقة بالتدريب والرواتب والإجازات من أجل ضمان استقرار الأسر وسوق العمل.

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