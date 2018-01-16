أرضيات ذكية تقرأ احتياجات المتسوقين من أقدامهم

يبدو أن المرحلة المقبلة لجمع بيانات المستخدمين ستأتي من أسفل أقدامهم، إذ طورت شركة أمريكية ناشئة أرضيات ذكية مزودة بأجهزة استشعارية تتتبع خطوات وحركات المتسوقين داخل المتاجر والمحلات، لتقرأ رغباتهم واحتياجاتهم وتنقلها إلى المعلنين، ليعرفوا الوقت المناسب لطرح عروض وكوبونات أو حتى تغييرها بما يتناسب مع رغبات المتسوقين.

وأوضحت شركة “Scanalytics” أن المستشعرات المدمجة داخل الأرضيات تتعقب المتسوق منذ لحظة دخوله وحتى خروجه، وتترجم مساره إلى بيانات تظهر على شاشة تقرأ من خلالها المدة التي وقف فيها المتسوق أمام كل منتج قبل مغادرته المتجر.

وبنفس الكيفية التي يستند عليها المعلنون على الإنترنت سواء عدد مرات دخول المستخدم للموقع أو النقر على الإعلان، تقوم المستشعرات بجمع البيانات وتخزينها مع مرور الوقت، ليعرف تجار التجزئة والمعلنون بالضبط ماهي نوعية المنتجات التي يجب أن يبيعها ويقدمها للمستهلك بحسب احتياجاته ورغباته، وما هو أنسب وقت للعروض والكوبونات أو تغيير العرض بأكمله قبل أن يفقد اهتمام المستهلك.

وفي ظل تزايد مخاوف المستهلكين من انتهاك الخصوصية وسرقة البيانات أكدت الشركة أن مستشعرات أرضياتها الذكية لا تسجل على الإطلاق أي معلومات شخصية تتعلق بالهوية أو بيانات المستهلك، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.