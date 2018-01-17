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4 تصرفات سهلة للشعور بالشبع مع وجبات أقل حجماً

4 تصرفات سهلة للشعور بالشبع مع وجبات أقل حجماً
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تواصل – وكالات:

الإحساس بالجوع شعور طبيعي وصحي لتلبية حاجة الجسم إلى الطاقة والمغذيات، لكن الإفراط في تناول الطعام، والشعور السريع بالجوع من أهم أسباب زيادة الوزن. لضبط الشهية، والحفاظ على وزن صحي ومظهر رشيق اتبع الخطوات التالية لتقليل حجم الوجبات دون الشعور بالجوع:

زيادة البروتين والدهون. لتعزيز الشعور بالشبع وتناول وجبات أصغر احرص على تناول البروتين والدهون شرط اختيار الأنواع الصحية.

للبروتين الصحي تناول: اللحم الخالي من الدهون، والبيض، والفول والبقوليات، واللبن (الزبادي). وللحصول على دهون صحية تناول: الأفوكادو، والبيض، والمكسرات والفول السوداني، وزيت الزيتون، وزيت جوز الهند.

زيادة الألياف. تعزّز الأطعمة الغنية بالألياف الإحساس بالشبع. وتفيد الدراسات أن الألياف من أدوات التخسيس الفعّالة. للحصول على الألياف تناول: الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والخبز الأسمر، والفواكه، والخضروات، والمكسرات.

السوائل. لتخفيف حدة الجوع وضبط حجم الوجبة تناول كوب ماء في بداية الطعام. واحرص على عدم شرب السوائل المحلاة بالسكر.

اختيار الطعام. عند اختيار نوعية الطعام الذي تملأ منه صحنك اجعل الألوية للأطعمة الصحية لتكون هي الطعام الرئيسي في الصحن، مثل الخضروات، والبروتين الخالي من الدهون، وقلل من النشويات. وفي نهاية الوجبة تناول الفواكه بدلاً من الحلويات المصنّعة.

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