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بعد زيارته للمملكة.. «ثمانيني» ألماني يعتنق الإسلام

بعد زيارته للمملكة.. «ثمانيني» ألماني يعتنق الإسلام
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تواصل- متابعات:

زيارته للمملكة واختلاطه بالمجتمع السعودي غير مفاهيمه الخاطئة عن الإسلام ودفعه لاعتناقه.. إنه الألماني من أصول نمساوية “هايرمن” أو “يوسف” حاليا بعد دخوله الإسلام.

يوسف الذي تجاوز عمره 85 عاما، وعاصر الحرب العالمية الثانية، كانت لديه مفاهيم خاطئة عن الإسلام والمسلمين، وبعد أن خالط الناس في المجتمع السعودي تعرف على بعض الأدعية والأذكار الإسلامية والتي استشعر من خلالها روحانيات كبيرة، بحسب الداعية في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام “عمل وأمل”، محمد عالم.

وأوضح عالم أن يوسف بدأ من خلال المكتب التعاوني “عمل وأمل” بالتعرف على الإسلام بشكل أوسع وقراءة سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ومكانة عيسى عليه السلام في الإسلام، مبينا أنه اقتنع بشكل كبير باعتناق الإسلام وأشهر إسلامه.

وأضاف الداعية محمد عالم، إن يوسف، أصبح يدعو من حوله لاعتناق الإسلام حيث تبعته ابنته واثنان من أحفاده، وآخرون من معارفه، بعد أن فند الشبهات حول الإسلام وعمل على إيضاح محاسنه ومكانة المسيح وأمه في الإسلام، مشيرا إلى أنه بعد إسلامه أصبح يحافظ بشكل كبير على أداء الصلاة ويعمل مع بداية كل شهر على تقويم لمواقيت الصلاة ليرسلها إلى أقاربه ومعارفه.

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