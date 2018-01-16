وصول الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني للكويت ونقله للمستشفى العسكري

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

6 قرارات في مجلس الوزراء اليوم.. تعرف عليها

6 قرارات في مجلس الوزراء اليوم.. تعرف عليها

التأمينات توضِّح مَن يشمله بدل الغلاء من مستفيديها.. وموعد الصرف

التأمينات توضِّح مَن يشمله بدل الغلاء من مستفيديها.. وموعد الصرف

«الصندوق العقاري» يعلن تفعيل آلية تحويل التمويل «القائم» إلى «مدعوم»

«الصندوق العقاري» يعلن تفعيل آلية تحويل التمويل «القائم» إلى «مدعوم»

«الإحصاء»: عدد سكان المملكة تجاوز 32 مليون نسمة

«الإحصاء»: عدد سكان المملكة تجاوز 32 مليون نسمة

وصول الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني للكويت ونقله للمستشفى العسكري

وصول الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني للكويت ونقله للمستشفى العسكري
0

تواصل – فريق التحرير:

وصل منذ قليل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى دولة الكويت بعد مغادرته أبوظبي وتم نقله للمستشفى العسكري لإجراء الفحوصات الطبية، بحسب ما أوردت بعض المواقع الكويتية.

جاء ذلك بعد أن نقلت تقارير، أن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، “قيد الاحتجاز” في الإمارات، وهو ما نفته أبو ظبي، حيث أكدت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية، عن مصدر بالخارجية نفيه أن يكون آل ثاني رهن الاحتجاز، موكدا أنه أتى إلى أبوظبي ضيفا بناء على طلبه بعدما “فرضت الحكومة القطرية قيودا عليه”.

وأضاف في بيانه، أنه حر التصرف بتحركاته وتنقلاته وقد أبدى رغبته بمغادرة الدولة، حيث تم تسهيل كافة الإجراءات له دون أي تدخل يعيق هذا الأمر، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن وجهته.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الكويت تنتصر للسعودية في طهران وتوقف ادعاءات كاذبة بتسييس الحج

الكويت تنتصر للسعودية في طهران وتوقف ادعاءات كاذبة بتسييس الحج

وزير الداخلية يشهد عرضاً عسكرياً لقوات الأمن الكويتية

وزير الداخلية يشهد عرضاً عسكرياً لقوات الأمن الكويتية

وزير الداخلية يلتقي أمير الكويت ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

وزير الداخلية يلتقي أمير الكويت ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الكويتي بالدرعية

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الكويتي بالدرعية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

متنزه «المغواة» في حائل.. نافذة حضارية على الماضي (صور)
تقارير وحوارات

متنزه «المغواة» في حائل.. نافذة حضارية على الماضي (صور)

المزيد
اتهامات «يارا رشيد» للمحامين بالتجاوزات الأخلاقية.. إثارة إعلامية أم وقائع حقيقية؟
تقارير وحوارات

اتهامات «يارا رشيد» للمحامين بالتجاوزات الأخلاقية.. إثارة إعلامية أم وقائع حقيقية؟

المزيد
صفاء بعد صخب
تدوينات حرة

صفاء بعد صخب

المزيد
هذا فتح.. وذاك استعمار!
مقالات

هذا فتح.. وذاك استعمار!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>