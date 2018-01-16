وصول الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني للكويت ونقله للمستشفى العسكري

تواصل – فريق التحرير:

وصل منذ قليل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى دولة الكويت بعد مغادرته أبوظبي وتم نقله للمستشفى العسكري لإجراء الفحوصات الطبية، بحسب ما أوردت بعض المواقع الكويتية.

جاء ذلك بعد أن نقلت تقارير، أن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، “قيد الاحتجاز” في الإمارات، وهو ما نفته أبو ظبي، حيث أكدت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية، عن مصدر بالخارجية نفيه أن يكون آل ثاني رهن الاحتجاز، موكدا أنه أتى إلى أبوظبي ضيفا بناء على طلبه بعدما “فرضت الحكومة القطرية قيودا عليه”.

وأضاف في بيانه، أنه حر التصرف بتحركاته وتنقلاته وقد أبدى رغبته بمغادرة الدولة، حيث تم تسهيل كافة الإجراءات له دون أي تدخل يعيق هذا الأمر، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن وجهته.