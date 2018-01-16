الحكومة اليمنية الشرعية: سندعم طارق صالح ضد الحوثيين.. بهذا الشرط

تواصل – وكالات:

ألمح المتحدث الرسمي باسم الحُكُومَة اليمنية الشَّرْعِيَّة، راجح بادي، إلى إمكانية دعم العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل وقائد القوات الخَاصَّة التابعة له، في مواجهة ميليشيات الحوثي الانْقِلاَبية، شريطة اعترافه بالحُكُومَة الشَّرْعِيَّة، والعمل وَفْقَ أجندتها العَسْكَرِيَّة والسياسية.

وقال “بادي”، خلال لقاء تِلِفِزْيوني: “الحُكُومَة يدها ممدودة لمن أعلن رفضه ومواجهته لانْقِلاَب الحوثيين”، مُضِيفاً الذين يريدون مواجهة الانْقِلاَب بَعِيداً عن الشَّرْعِيَّة فإنهم ينتحرون، ويغالطون أنفسهم قبل الشعب اليمني.

وبيَّن أن الحُكُومَة لديها مساران فقط في التعامل مع الحرب الدائرة ضد الحوثيين، وهما مسار الشَّرْعِيَّة ومسار الانْقِلاَب، ولا يوجد طرف ثالث.