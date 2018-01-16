الحكومة اليمنية الشرعية: سندعم طارق صالح ضد الحوثيين.. بهذا الشرط

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

6 قرارات في مجلس الوزراء اليوم.. تعرف عليها

6 قرارات في مجلس الوزراء اليوم.. تعرف عليها

التأمينات توضِّح مَن يشمله بدل الغلاء من مستفيديها.. وموعد الصرف

التأمينات توضِّح مَن يشمله بدل الغلاء من مستفيديها.. وموعد الصرف

«الصندوق العقاري» يعلن تفعيل آلية تحويل التمويل «القائم» إلى «مدعوم»

«الصندوق العقاري» يعلن تفعيل آلية تحويل التمويل «القائم» إلى «مدعوم»

«الإحصاء»: عدد سكان المملكة تجاوز 32 مليون نسمة

«الإحصاء»: عدد سكان المملكة تجاوز 32 مليون نسمة

الحكومة اليمنية الشرعية: سندعم طارق صالح ضد الحوثيين.. بهذا الشرط

الحكومة اليمنية الشرعية: سندعم طارق صالح ضد الحوثيين.. بهذا الشرط
0

تواصل – وكالات:

ألمح المتحدث الرسمي باسم الحُكُومَة اليمنية الشَّرْعِيَّة، راجح بادي، إلى إمكانية دعم العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل وقائد القوات الخَاصَّة التابعة له، في مواجهة ميليشيات الحوثي الانْقِلاَبية، شريطة اعترافه بالحُكُومَة الشَّرْعِيَّة، والعمل وَفْقَ أجندتها العَسْكَرِيَّة والسياسية.

وقال “بادي”، خلال لقاء تِلِفِزْيوني: “الحُكُومَة يدها ممدودة لمن أعلن رفضه ومواجهته لانْقِلاَب الحوثيين”، مُضِيفاً الذين يريدون مواجهة الانْقِلاَب بَعِيداً عن الشَّرْعِيَّة فإنهم ينتحرون، ويغالطون أنفسهم قبل الشعب اليمني.

وبيَّن أن الحُكُومَة لديها مساران فقط في التعامل مع الحرب الدائرة ضد الحوثيين، وهما مسار الشَّرْعِيَّة ومسار الانْقِلاَب، ولا يوجد طرف ثالث.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اتهامات لممثل الأمم المتحدة في اليمن بدعم الحوثيين تحت شعار اليونيسيف

اتهامات لممثل الأمم المتحدة في اليمن بدعم الحوثيين تحت شعار اليونيسيف

متهم بتصفية «صالح».. مقتل القيادي الحوثي «القيري» في كمين بصنعاء

متهم بتصفية «صالح».. مقتل القيادي الحوثي «القيري» في كمين بصنعاء

المملكة والإمارات تسهلان وصول رافعات إلى ميناء الحديدة اليمني لتأمين المساعدات للسكان

المملكة والإمارات تسهلان وصول رافعات إلى ميناء الحديدة اليمني لتأمين المساعدات للسكان

«متحدث التحالف» يظهر في الصفوف الأمامية بمديرية نهم ويؤكد:«أشم هواء صنعاء»

«متحدث التحالف» يظهر في الصفوف الأمامية بمديرية نهم ويؤكد:«أشم هواء صنعاء»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

متنزه «المغواة» في حائل.. نافذة حضارية على الماضي (صور)
تقارير وحوارات

متنزه «المغواة» في حائل.. نافذة حضارية على الماضي (صور)

المزيد
اتهامات «يارا رشيد» للمحامين بالتجاوزات الأخلاقية.. إثارة إعلامية أم وقائع حقيقية؟
تقارير وحوارات

اتهامات «يارا رشيد» للمحامين بالتجاوزات الأخلاقية.. إثارة إعلامية أم وقائع حقيقية؟

المزيد
صفاء بعد صخب
تدوينات حرة

صفاء بعد صخب

المزيد
هذا فتح.. وذاك استعمار!
مقالات

هذا فتح.. وذاك استعمار!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>