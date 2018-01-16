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«البيئة» تسجل 4 إصابات بـ«إنفلونزا الطيور» في 4 مدن

«البيئة» تسجل 4 إصابات بـ«إنفلونزا الطيور» في 4 مدن
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تواصل – واس:

سجلت وَزَارَة البِيئَة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، 4 حالات إِصَابَة جديدة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 خلال الـ 24 ساعة الماضية في الأفلاج، وضرماء، وحريملاء، ومَدِينَة الرِّيَاض.

وبَيَّنَتِ الوَزَارَة، أن عدد العينات التي تم جمعها مُنْذُ بداية انْتِشَار المرض بلغ 3304 عينة جمعت من جميع مَنَاطِق المَمْلَكَة.

وأَفَادَت وَزَارَة البِيئَة، أن الغرفة المركزية للطوارئ تلقت خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 بلاغات جرى مبَاشَرَتها جَمِيعاً، إِضَافَة إلى 28 استفساراً حول المرض وأعراض إِصَابَة الطيور به، مُؤكّدَةً اسْتِمْرَار حَمْلاَتها التوعوية والاستقصائية في مَنَاطِق المَمْلَكَة كافة، بالتعاون مع وَزَارَة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية.

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