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لم يجب عليك عدم تناول «القهوة» أثناء رحلات الطيران؟

لم يجب عليك عدم تناول «القهوة» أثناء رحلات الطيران؟
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تواصل – وكالات:

إذا كنت تطلب القهوة باسْتِمْرَار خلال رحلات الطيران، ربما ستفكر ملياً من الآن فصاعداً، عندما تعرف نوعية المياه المستخدمة لصنع القهوة على متن الطائرة.

وكَشَفَت مضيفة طيران، أن المياه المستخدمة لصنع القهوة على متن الطائرة، هي نفس المياه المستخدمة في المراحيض، ويمكن أن تحمل جراثيم خَطِيرَة مثل أَي كولي، بِحَسَبِ مَا نقلت صَحِيفَة ديلي ميل البريطانية.

ونَصَحَتِ المضيفة المدعوة بيتي، والتي تقول: ‘‘إنها تعمل لصالح إحدى شركات الطيران الأمريكية المسافرين بعدم شرب القهوة التي تقدم على متن الطائرة، وَأَكَّدَت أن المياه المستخدمة لصنع القهوة ليست نظيفة كما يعتقد الكثيرون‘‘.

وأَضَافَت بيتي: أجرينا مُؤخَّراً فحصاً للمياه، وتبين أنها تحتوي على جراثيم من نوع أَي كولي، وجاء فريق الصيانة بَعْدَ ذَلِكَ، وقاموا بضغط بعض الأزرار، ومر الأَمْر كأن شَيْئاً لم يحدث.

وَتَابَعَتِ المضيفة: لِهَذَا السبب احذروا تناول القهوة، أو الشاي، أو أَي مشروب ساخن على متن الطائرة، ولكن لا بأس بالمياه المثلجة والمعلبة”.

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