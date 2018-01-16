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«الإحصاء»: عدد سكان المملكة تجاوز 32 مليون نسمة
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تواصل – الرياض:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد سكان المملكة العربية السعودية تجاوز 32 مليون نسمة بنهاية عام 2017 بزيادة قدرها نحو 800 ألف نسمة عن عام 2016.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: وفقاً لنتائج مسح الخصائص السكانية لعام 2017، يقدر عدد سكان المملكة العربية السعودية بـ (32,552,336) نسمة مقارنة بـ (31,742,308) نسمة في المسح الديموغرافي (2016).

وفيما يخص توزيع جملة السكان وفقًا للجنس في العام 1438هـ، فقد بلغ الذكور نسبة 57.48% مقابل 42.52% للإناث.

للاطلاع على مسح الخصائص السكانية بالكامل من هنا

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