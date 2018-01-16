الصندوق العقاري: إعادة فوائد المصارف للمسجلين في قوائم الانتظار بأثر رجعي

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أكد صندوق التنمية العقارية، أن أي مستفيد مسجل لديها في قوائم الانتظار والبالغ عددهم وفق آخر الإحصائيات 500 ألف مواطن، حصل على تمويل عقاري مصرفي، سيتم تعويضه عن فوائد القرض المدفوع للمصرف بأثر رجعي.

جاء ذلك على هامش إطلاق وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أمس الإثنين الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج “سكني 2018″، وذلك بحضور ماجد الحقيل وزير الإسكان، والأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، وخالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، وعدد من الاقتصاديين، والعقاريين.

وأوضح الصندوق أن التعويض يأتي بعد إتاحة المجال للمستفيدين لتحويل التمويل العقاري المستحق عليهم من المصارف التجارية إلى برنامج التمويل المدعوم، حيث سيتمكن أي مقترض من المصارف المحلية من استعادة الفوائد التي دفعها للمصرف في حال كان اسمه مشمولا بالدعم الحكومي من الصندوق العقاري، سواء كان القرض المصرف العقاري قديما أو حديثا.

ووفقا لـ”الاقتصادية” فقد أكد سيف السويلم المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان أن عدد الأراضي التي تستكمل إجراءات منحها للمستفيدين في حملة سكني 2017 بلغت نحو 41 ألف قطعة أرض في عدد من المناطق والمحافظات في المملكة.

فيما أكد خالد العمودي أن قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الأخيرة بشأن رفع نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 في المائة إلى 90 في المائة من قيمة المسكن الأول للمواطنين، جاءت لتدعم سهولة حصول المواطن على مسكن، مشيرا إلى أن الصندوق ووزارة الإسكان يعملان مع “ساما” لتسهيل تجربة الحصول على مسكن للمواطن.