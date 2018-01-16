أمريكا لمواطنيها: اكتبوا وصاياكم وتجهزوا للدفن قبل زيارة كوريا الشمالية

تواصل – وكالات:

حذرت الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين من السفر إلى كوريا الشمالية، لوجود مخاطر عالية لاعتقالهم هناك، ودعت “الخارجية” الأمريكيين لكتابة وصاياهم وإعداد جنازاتهم قبل توجههم إليها، طبقا لبيانها على الموقع الرسمي للوزارة.

وطالبت وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين، إلى الامتناع عن السفر إلى كوريا الشمالية بسبب التهديد بالاعتقال.

وقالت الوزارة، إن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على تقديم مساعدات طارئة للأمريكيين المقيمين في كوريا الشمالية، لأن بيونغ يانغ وواشنطن ليس لديهما تمثيل دبلوماسي وقنصلي.

وذكّرت الخارجية الأمريكية، أن السويد التي تمثل المصالح الأمريكية في كوريا الشمالية وتعمل كوسيط في الحفاظ على الاتصال بين البلدين، لن تكون قادرة على تقديم سوى مساعدات محدودة لمواطني الولايات المتحدة في كوريا الشمالية.

وقالت إن بيونغ يانغ غالبا ما تؤجل أو حتى تلغي اجتماع الممثلين السويديين مع المواطنين الأمريكيين المسجونين.

وأعدت وزارة الخارجية الأمريكية عددا من التوصيات لمواطنيها الذين حصلوا على تصاريح خاصة لزيارة كوريا الشمالية. منها كتابة وصيتهم قبل السفر، وتحديد من سيتولى رعاية أطفالهم من بعدهم، فضلا عن إعداد وتحضير مراسم جنازاتهم تحسبا لحدوث حالة غير متوقعة في كوريا الشمالية.