عضو شورى يشكك في تقرير رسمي عن «1.5 مليون موهوب» بالمملكة

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حدد تقرير مسح التعليم والتدريب لعام 2017 الصادر حديثا عن الهيئة العامة للإحصاء عدد السعوديين الموهوبين ذكورا وإناثا للفئة العمرية بين 3 سنوات و30 سنة بـ 1531019 موهوبا وموهوبة، فيما شكك مختص ببرامج الموهوبين في دقة الإحصائية.

وتصدرت موهبة التربية البدنية النسبة الأعلى بين المواهب لدى الذكور بـ 51.8% بحسب التقرير، تليها موهبة المجال التقني بـ 14.4%، ثم الموهبة في الرياضيات 8.6%.

أما الإناث فتصدرت الفنون التشكيلية مجال موهبتهن بـ 51.7%، تليها فنون اللغة بـ 10.2%، وبعدها الرياضيات بـ 9.9%، إذ تبين أن الذكور يتفوقون على الإناث في مجال الرياضة والمجال التقني، في حين تتفوق الإناث في المجالات الأخرى.

عضو مجلس الشورى والمتخصص في برامج الموهوبين وتنمية التفكير الدكتور عبدالله الجغيمان عد وجود مليون ونصف المليون موهوب سعودي رقما غير دقيق وغير مبني على معايير علمية معتمدة عالميا، مشيرا إلى أن هذا يعني أن أكثر من 7% من السعوديين موهوبون، في حين أن النسبة العالمية للموهوبين في أي بلد تقريبا 3%، والتي تحدد بإجراء مسح تستخدم فيه مقاييس واختبارات الذكاء العامة على الفئة العمرية بين 8 و19 سنة.

ورأى أن التربية البدنية والفنون التشكيلية تدرج ضمن مجالات الموهبة، ولكن تطبق عليها مقاييس اختبارات تختلف عن تلك المطبقة لتحديد مجالات الموهبة الأخرى ولفئات عملية معينة.

من جانبه قال المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج: إن الأساس الذي جرى بناء عليه اعتبار السعوديين المذكورين في مسح التعليم والتدريب موهوبين كون الفرد يملك قدرات غير عادية ومتميزا عن أقرانه، خاصة في المجال العقلي بحسب التعريف الدولي للموهوبين، أما عدد الموهوبين المذكور فهو خاص بعام 2017، وهي سنة المسح.

رعاية الموهوبين لا تطبق بطريقة تحقق الفائدة بحسب الجغيمان للأسباب الآتية:

1- عدد البرامج المقدمة لهم من قبل وزارة التعليم ومؤسسة موهبة أقل بكثير من عدد الموهوبين فعليا.

2- لا تطبق وسائل لقياس الموهبة في مرحلة الروضة والصفوف الدنيا من المدرسة، ولا تقدم لهم أي برامج، مما يعني خسارة كثير من الموهوبين الذين قد تخبو موهبتهم مع تقدمهم في السن نتيجة عوامل مختلفة، أبرزها الإهمال.

3- رعاية الموهوبين لا تطبق من خلال برامج طويلة المدى تنتقل بهم من خطوة لأخرى ومن مرحلة لمرحلة.

4-رعاية الموهوبين تتوقف عند انتقالهم للجامعة.

5- نوعية وكمية البرامج المقدمة غير شاملة.

السعوديون الموهوبون من سن 3 إلى سن 30 ومجالات موهبتهم:

• العلوم: 80.229

• الرياضيات: 140.220

• التقنية: 187.291

• ابتكار: 64.253

• فنون اللغة: 121.317

• فنون تشكيلية: 418.091

• رياضة بدنية: 450.615

• أخرى: 69.003

إجمالي: 1.531.019