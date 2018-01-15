«الأرصاد» تتوقع: انخفاض درجات الحرارة في الرياض والشرقية غداً الثلاثاء

تواصل – فريق التحرير:

تَوَقَّعَت الهَيْئَة العامة للأَرْصَاد الجوية، أن تكون درجات الحرارة، غَداً الثلاثاء، منخفضة على منطقتي الشرقية والرِّيَاض.

وأَعْلَنَتِ الهَيْئَة العامة للأَرْصَاد، في بيان، اليوم، أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تكون نشطة غداً، مَا يحدّ من مدى الرؤية الأفقية على (تبوك، المَدِينَة الْمُنَوَّرَة، مَكَّة الْمُكَرَّمَة) تَشْمَل الأجزاء الساحلية منها.

وَأَكَّدَت، أن نشاط الرياح السطحية المصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة يستمر على منطقتي الشرقية والرِّيَاض، كما تكون السماء غائمة جزئيّاً على المرتفعات الجنوبية الغربية، وأجزاء من شمال المَمْلَكَة.