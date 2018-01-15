بسبب تفحيطه للمرة الثالثة.. حكم قضائي بمصادرة مركبة مواطن

تواصل – فريق التحرير:

سعياً منها لنشر الثقافة العدلية في المجتمع، نشرت وَزَارَة العدل، عبر مدونة “مجموعة الأحكام القضائية”، تصديقاً لمحكمة الاستئناف على حكم محكمة بمصادرة مركبة مواطن، ضبط أثناء تفحيطه للمرة الثالثة بسيارته.

وجاء الحكم بِنَاءً عَلَى دعوى أقامها المدعي العام على المدعى عليه، طلب فيها إثبات إدانته بممارسة التفحيط بسيارته للمرة الثالثة، وطلب الحكم بمصادرة مركبته، وبعرض الدعوة على المدعى عليه، أَقَرَّ بصحتها.

ونظراً لِكَوْن التفحيط مخالفاً نظاماً، ويستحق مرتكبه العقوبة، باعتباره هدراً وإتلافاً للمال، إِضَافَةً لما يكتنفه من خطر على النفس والآخرين، كما أنه مناف لما جاءت به تعاليم الدين الإسلامي، بحفظ الضروريات، ومنها المال والنفس، فقد ثبت للقاضي إدانة المدعى عليه، بممارسة التفحيط للمرة الثالثة، وحكم بمصادرة سيارته الموصوفة في الدعوى المقامة، صادقت عليه محكمة الاستئناف.