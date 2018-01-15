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بالإنفوجرافيك.. «الأمن العام» يكشف عن أبرز الضبطيات خلال 72 ساعة

بالإنفوجرافيك.. «الأمن العام» يكشف عن أبرز الضبطيات خلال 72 ساعة
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تواصل – فريق التحرير:

كَشَفَتِ الإِدَارَة العامة لدوريات الأمن حصيلة مَا تم ضبطه من قضايا جنائية ومخالفات النظام العام، خلال الـ72 ساعة الماضية في مختلف المَنَاطِق.

وقال الأمن العام في تَغْرِيدة عبر حسابه في “تويتر”: “إنه تم ضبط 519 من الأشْخَاص في قضايا جنائية تنوعت قضاياهم كالتالي: “في قضايا الأسلحة تم ضبط 41 شخصاً، كما تم ضبط 123 شَخْصاً في قضايا المسكرات، أشْخَاص مطلوبين 81 شخصاً، و2 تغيب، و7 عدم تجاوب أو مقاومة رجال الأمن، شخص متهم في قضية أموال مزيفة”.

وعن حالات السرقة، تم ضبط 53 شَخْصاً مشتبهاً بهم في مواد أو بضائع مسروقة، و25 شَخْصاً بخلوة غير شرعية، و51 مركبة مطلوبة، و50 مركبة مسروقة، و85 شخصاً بحَالَة غير طبيعية.

أما فيما يتعلق بمخالفات النظام العام فجاءت حصيلة من تم ضبطهم 568 من الأشْخَاص المضبوطين في المخالفات النظامية، وتنوعت قضاياهم كما يلي: “أشْخَاص مسلمون بتقرير في مخالفات مرورية 40 شخصاً، مركبة بدون إثبات ملكية 197 شخصاً، مخالفة الآداب العامة 328 شخصاً”، وفيما يتعلق بالبلاغات الجنائية الأُخْرَى فقط تم ضبط 177 حَالَة اشتباه في مركبة أو دراجة نارية”.

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