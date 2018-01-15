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5 أسباب تدفعك لإضافة «القرفة» إلى القهوة بشكلٍ مستمر

5 أسباب تدفعك لإضافة «القرفة» إلى القهوة بشكلٍ مستمر
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تواصل – وكالات:

“القهوة” مشروب أساسي لكثير من الأشْخَاص لتعزيز الطاقة والانتباه والتركيز، لكن إذا تَمَّت إِضَافَة القرفة له يصبح أفضل مشروب علي الإطلاق، ومن الأفضل أن تبدأ بإِضَافَة ربع ملعقة صغيرة مع زيادة الجرعة تَدْرِيجِياً.

وفي هذا السياق، أكَّدَ الموقع الطبي الأمريكي “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن 5 فوائد لإِضَافَة القرفة لفنجان القهوة في الصباح، ومن فوائدها أنها:

1 – تقوي جهاز المناعة

أَوْضَحَ الخبراء، أن إِضَافَة ربع ملعقة صغيرة من القرفة في القهوة الساخنة تجعل الجسم قادراً على مكافحة الفَيْرُوسات والبكتيريا.

2 – تحفز الدماغ

القرفة تحسن الذاكرة، وتساعد على الاستيقاظ وتقوي التركيز.

3 – تخفض نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول

إِضَافَة 6 جرامات من القرفة إِلَى القهوة في اليوم الواحد، يخفض نسبة السكر في الدم لمَرْضَى السكر من النوع 2، كما أنها هامة لمَرْضَى القلب حيث تعمل على خفض نسبة الكوليسترول.

4 – تخفف آلام الطمث

أَوْضَحَ الخبراء أن إِضَافَة القرفة إِلَى القهوة تساعد النساء اللاتي يُعَانِين من آلام الدورة الشَهْرية، وتخفف من آلامها.

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