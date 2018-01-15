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100 لوحة توعوية من الأمر بالمعروف في طرقات الرياض

100 لوحة توعوية من الأمر بالمعروف في طرقات الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

​نشرت الرئاسة العامة لهَيْئَة الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتعاون مع وَزَارَة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية بمَدِينَة الرِّيَاض 100 لوحة طريق توعوية وإِرْشَادية في مختلف المواقع التي تشهد ارتياد المواطنين.

وتضمنت اللوحات عبارات تَوْجِيهية وتوعوية مناسبة لمختلف شرائح المجتمع، وذلك ضمن البرامج المعتمدة لخطة الرئاسة للتوعية والتَوْجِيه لعام ١٤٣٩هـ.

‏يَأْتِي هذا المشروع ضمن برنامج الشراكات التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة بتَوْجِيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتفعيل الشراكات مع الجهات الحُكُومِيّة وغير الحُكُومِيّة ‏لإعداد برامج مشتركة معنية بالجوانب التوعوية لكل شرائح المجتمع.

مِنْ جَانِبِهِ، شكر مَعَالِي الرئيس العام لهَيْئَة الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مَعَالِي وزير الشؤون البَلَدِيَّة والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، ومَعَالِي أمين مِنْطَقَة الرِّيَاض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان؛ على تفاعلهم مع هذه الشراكة الناجحة والفعالة.​

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